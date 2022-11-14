Станция "Комсомольская" со стороны Ленинградского вокзала будет закрыта с 15 ноября

С 15 ноября пассажиры не смогут попасть на станцию "Комсомольская" со стороны Ленинградского вокзала. Вход закрывают на ремонт. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В ведомстве уточнили, что для пассажиров пока установят временные кассы, а также дополнительные автоматы по продаже билетов. При этом во время ремонта по-прежнему можно будет пользоваться входами 7 и 8. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.