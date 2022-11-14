Движение речных электротрамвайчиков планируют открыть в Москве в 2023 году

В 2023 году у москвичей появится еще один способ передвижения по городу. По Москве-реке планируют запустить регулярные речные электротрамвайчики.

В столицу уже прибыли первые электрические суда. Подрядчику потребуется еще полгода для проведения необходимых испытаний, после чего суда выйдут на свой первый регулярный маршрут.

Как будут выглядеть эти суда? По какому маршруту они отправятся? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.