Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели

Мурманск заметает. Там сейчас сильный снегопад. Из-за непогоды не летают самолеты.

До трех часов дня по местному времени закрыли местный аэропорт. В настоящий момент задерживаются суммарно 8 рейсов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.