Водителей предупредили о массовых проверках

В ГИБДД предупредили, что водителей ждут массовые проверки на дорогах. Они будут ловить автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы проведут разъяснительную работу и с пешеходами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.