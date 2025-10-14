Введение нового механизма расчета утильсбора отложили в России до 1 декабря

Введение нового механизма расчета утилизационного сбора для иностранных автомобилей перенесли на 1 декабря. Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу отложить изменения, так как их анонс в сентябре вызвал ажиотаж на таможне. На границе застряли машины, оплаченные еще до вступления правил.

Новый механизм предполагает прогрессивную шкалу сбора, зависящую от мощности двигателя и других коэффициентов. Льготный тариф останется только для физических лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.

