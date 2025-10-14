Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 18:15

Транспорт

Введение нового механизма расчета утильсбора отложили в России до 1 декабря

Введение нового механизма расчета утильсбора отложили в России до 1 декабря

Решение по перерасчету утильсбора в России должны принять до 1 декабря

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили после остановки поездов

"Новости дня": количество ДТП с арендованными СИМ в Москве снизилось на 60%

"Новости дня": в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

Минпромторгу поручили отсрочить введение новых правил расчета утильсбора

Акустические кабины появились на двух станциях метро в Москве

10 новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД

Шумоподавляющие кабины установили на двух станциях метро Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 октября

Введение нового механизма расчета утилизационного сбора для иностранных автомобилей перенесли на 1 декабря. Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу отложить изменения, так как их анонс в сентябре вызвал ажиотаж на таможне. На границе застряли машины, оплаченные еще до вступления правил.

Новый механизм предполагает прогрессивную шкалу сбора, зависящую от мощности двигателя и других коэффициентов. Льготный тариф останется только для физических лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика