Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 16:30

Транспорт

Решение по перерасчету утильсбора в России должны принять до 1 декабря

Решение по перерасчету утильсбора в России должны принять до 1 декабря

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили после остановки поездов

"Новости дня": количество ДТП с арендованными СИМ в Москве снизилось на 60%

"Новости дня": в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

Минпромторгу поручили отсрочить введение новых правил расчета утильсбора

Акустические кабины появились на двух станциях метро в Москве

10 новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД

Шумоподавляющие кабины установили на двух станциях метро Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 октября

Акустические кабины появились в столичном метро

Решение о перерасчете утильсбора на автомобили в России отложено и должно быть принято до 1 декабря. Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать вопрос с учетом сложившейся ситуации на погранпереходах.

Из-за ажиотажа, вызванного анонсом новых правил, многие покупатели, оплатившие машины до изменений, до сих пор не получили их. Власти подчеркнули необходимость дать возможность завершить оформление по прежним условиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика