Решение по перерасчету утильсбора в России должны принять до 1 декабря

Решение о перерасчете утильсбора на автомобили в России отложено и должно быть принято до 1 декабря. Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать вопрос с учетом сложившейся ситуации на погранпереходах.

Из-за ажиотажа, вызванного анонсом новых правил, многие покупатели, оплатившие машины до изменений, до сих пор не получили их. Власти подчеркнули необходимость дать возможность завершить оформление по прежним условиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.