14 октября, 13:15Транспорт
Минпромторгу поручили отсрочить введение новых правил расчета утильсбора
Первый зампред правительства России Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку ввода новых правил расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Новые правила предполагают учет типа и объема двигателя.
По данным общественных организаций, покупатели не успели завершить таможенное оформление машин по старым ставкам, что вызвало ажиотаж и перегрузку пограничных пунктов. В секретариате Мантурова подчеркнули необходимость дать возможность завершить оформление уже оплаченных заказов по действующим правилам.
