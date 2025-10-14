Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 13:15

Транспорт

Минпромторгу поручили отсрочить введение новых правил расчета утильсбора

Минпромторгу поручили отсрочить введение новых правил расчета утильсбора

Акустические кабины появились на двух станциях метро в Москве

10 новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД

Шумоподавляющие кабины установили на двух станциях метро Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 октября

Акустические кабины появились в столичном метро

Более 200 запрещенных для водителей препаратов включены в список Минздрава

"Московский патруль": инспекторы провели профилактическое мероприятие "СИМ.Велосипедист"

"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце сократил время в пути на 15 минут

Москвичам рекомендовали начинать менять летнюю резину на зимнюю 20 октября

Первый зампред правительства России Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку ввода новых правил расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Новые правила предполагают учет типа и объема двигателя.

По данным общественных организаций, покупатели не успели завершить таможенное оформление машин по старым ставкам, что вызвало ажиотаж и перегрузку пограничных пунктов. В секретариате Мантурова подчеркнули необходимость дать возможность завершить оформление уже оплаченных заказов по действующим правилам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика