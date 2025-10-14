Форма поиска по сайту

14 октября, 22:45

Транспорт

10 новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД

10 новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) до конца 2025 года. Они заменят старые составы.

Во всех новых поездах обустроены просторные салоны, есть кондиционеры и специальные зоны для маломобильных пассажиров. Пока на линии работают 5 таких поездов. За несколько месяцев они преодолели свыше 50 тысяч километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоЕлена ЛюбимоваЕкатерина Кузнеченкова

