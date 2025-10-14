В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут возникнуть на 2-Волоколамском путепроводе, внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.