14 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 октября

Акустические кабины появились в столичном метро

Более 200 запрещенных для водителей препаратов включены в список Минздрава

"Московский патруль": инспекторы провели профилактическое мероприятие "СИМ.Велосипедист"

"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце сократил время в пути на 15 минут

Москвичам рекомендовали начинать менять летнюю резину на зимнюю 20 октября

Участок трассы Уфа – Белорецк в Башкирии полностью парализовало из-за непогоды

Первые акустические кабины установили в Московском метро

"Новости дня": новый разворот появился на Садовом кольце

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут возникнуть на 2-Волоколамском путепроводе, внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону области.

