Более 200 запрещенных для водителей препаратов включены в список Минздрава

Управлять автомобилем под воздействием сильнодействующих препаратов не стоит, так как они влияют на работу центральной нервной системы. В России это запрещено законом, напоминают юристы.

В списке Минздрава уже значится более 200 таких препаратов. Это психотропные и седативные средства, противоаллергические, обезболивающие и спазмолитики, а также препараты с этиловым спиртом. Если водитель принимает такие лекарства и садится за руль, то его может ждать административная ответственность, а если он в таком состоянии спровоцирует ДТП с тяжкими последствиями – уголовная.

