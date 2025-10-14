Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 07:30

Транспорт

Более 200 запрещенных для водителей препаратов включены в список Минздрава

Более 200 запрещенных для водителей препаратов включены в список Минздрава

"Московский патруль": инспекторы провели профилактическое мероприятие "СИМ.Велосипедист"

"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце сократил время в пути на 15 минут

Москвичам рекомендовали начинать менять летнюю резину на зимнюю 20 октября

Участок трассы Уфа – Белорецк в Башкирии полностью парализовало из-за непогоды

Первые акустические кабины установили в Московском метро

"Новости дня": новый разворот появился на Садовом кольце

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 октября

"Новости дня": в Москве могут расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Управлять автомобилем под воздействием сильнодействующих препаратов не стоит, так как они влияют на работу центральной нервной системы. В России это запрещено законом, напоминают юристы.

В списке Минздрава уже значится более 200 таких препаратов. Это психотропные и седативные средства, противоаллергические, обезболивающие и спазмолитики, а также препараты с этиловым спиртом. Если водитель принимает такие лекарства и садится за руль, то его может ждать административная ответственность, а если он в таком состоянии спровоцирует ДТП с тяжкими последствиями – уголовная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика