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14 октября, 22:30

Транспорт

"Яндекс Такси" снизит комиссию в одном из тарифов для привлечения водителей

"Яндекс Такси" снизит комиссию в одном из тарифов для привлечения водителей

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До конца 2024 года "Яндекс Такси" упростит все расчеты с водителями. Для этого в компании планируют сделать подробный расклад по всем доходам и списаниям. Это позволит водителям видеть цифры по каждой поездке, в том числе налоги и бонусы.

Кроме того, в компании планируют снизить комиссию в самом популярном тарифе – эконом. Все для того, чтобы пассажиры по-прежнему могли пользоваться такси по доступным ценам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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