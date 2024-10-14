"Яндекс Такси" снизит комиссию в одном из тарифов для привлечения водителей

До конца 2024 года "Яндекс Такси" упростит все расчеты с водителями. Для этого в компании планируют сделать подробный расклад по всем доходам и списаниям. Это позволит водителям видеть цифры по каждой поездке, в том числе налоги и бонусы.

Кроме того, в компании планируют снизить комиссию в самом популярном тарифе – эконом. Все для того, чтобы пассажиры по-прежнему могли пользоваться такси по доступным ценам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.