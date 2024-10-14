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14 октября, 20:00

Транспорт

Страховщики предлагают вернуть обязательный техосмотр в России

Страховщики предлагают вернуть обязательный техосмотр в России

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Российские страховщики выступили с инициативой о возобновлении обязательного технического осмотра (ТО) для автомобилей. По их мнению, эту меру необходимо ввести уже через год.

Автоэксперт Павел Федоров, однако, считает, что данное предложение может быть выгодно только страховым компаниям. Он отмечает, что прибыль страховщиков снижается из-за того, что многие автовладельцы отказываются от страхования по ОСАГО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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