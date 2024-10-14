Стартовал прием заявок на участие в седьмом сезоне проекта "Музыка в метро". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Подать их можно на сайте до 14 ноября включительно. Далее артистов ждет открытое прослушивание. Его проведет департамент транспорта и Московский дом музыки.

Новшество этого сезона – отдельная площадка для юных музыкантов. Ее откроют на станции метро "Лубянка". Для детей организуют свой день прослушивания.

Проект "Музыка в метро" заработал в 2016 году. За это время состоялось более 450 тысяч выступлений на сорока четырех площадках.

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