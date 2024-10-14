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14 октября, 13:15

Транспорт

Автоэксперт призвал москвичей приобрести зимнюю резину

Автоэксперт призвал москвичей приобрести зимнюю резину

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По прогнозу синоптиков, в столице ожидается мокрый снег до конца суток в понедельник, 14 октября. В связи с резким похолоданием автоэксперты советуют уже сейчас приобрести зимнюю резину для машин.

Так, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что на данный момент водители сами могут решить, менять им покрышку или нет. Однако, по его словам, лучше купить ее заранее, чтобы в будущем не стоять в длинных очередях.

Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

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