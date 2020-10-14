Новости Московского транспорта

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14 октября, 14:30

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Сервис "МультиТранспорт" делает поездки в транспорте Москвы выгоднее до 30%. Он объединяет весь городской транспорт, а также такси, велосипеды и самокаты. Пассажиры могут выбрать оптимальный для себя набор услуг сервиса в приложении "Метро Москвы".

"Мы продолжаем вводить выделенные полосы в столице. Они позволяют сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в 2–4 раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%. Сегодня в 4 округах заработали еще почти 13,5 километра выделенных полос. Жители 6 районов Москвы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

69 проектов по переразметке реализовал ЦОДД с января, а до конца года планируется завершить еще 12. На улице Обручева сделают новые развороты, а на эстакаде с улицы Генерала Тюленева над Профсоюзной – двухстороннее движение.

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