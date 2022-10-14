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Транспорт

Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 22 октября

Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 22 октября

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Росавиация сообщила, что режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России продлили до 22 октября. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

До этого режим временного ограничения полетов в данных воздушных гаванях был установлен до 16 октября. Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продлевали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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