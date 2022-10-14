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Транспорт

Глава ГИБДД России выступил против расширения применения камер и снижения скорости

Глава ГИБДД России выступил против расширения применения камер и снижения скорости

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В ГИБДД заявили, что против повсеместной установки камер и ограничения скорости. Глава ведомства Михаил Черников считает, что нарушения нужно фиксировать только на опасных участках, а скорость движения на дорогах ускорять.

Такому рады не только автовладельцы, но и перевозчики грузов, так как их оборот товаров вырастет. При этом осторожные водители считают, что аварий станет только больше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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