Глава ГИБДД России выступил против расширения применения камер и снижения скорости

В ГИБДД заявили, что против повсеместной установки камер и ограничения скорости. Глава ведомства Михаил Черников считает, что нарушения нужно фиксировать только на опасных участках, а скорость движения на дорогах ускорять.

Такому рады не только автовладельцы, но и перевозчики грузов, так как их оборот товаров вырастет. При этом осторожные водители считают, что аварий станет только больше.

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