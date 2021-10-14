Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.



Москвичам предложили отгадать станцию МЦК, которая занимает второе место по популярности на всей магистрали. Находится она на северо-востоке города. Есть крытый переход на одноименную станцию метро на серой ветке. Платформа расположена на границе двух районов и открыта для пассажиров уже пять лет.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.