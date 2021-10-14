Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы на египетские курорты из российских городов, где возобновлены международные полеты, сообщает ТАСС.

"Принято решение снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта – города Хургада и Шарм-эш-Шейх", – говорится в сообщении.

Ранее власти Египта ввели новый порядок оформления туристических виз, теперь путешественники из России и других стран могут получить документ для въезда в страну в режиме онлайн.

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