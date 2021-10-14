ГИБДД Москвы составила социальный портрет типичного нарушителя ПДД

Правила дорожного движения в столице чаще всего нарушают молодые мужчины. ГИБДД Москвы составила потрет типичного нарушителя. Это мужчина в возрасте от 26 до 35 лет с водительским стажем около 10 лет. В день за рулем он проводит не более часа.

Кроме того, типичный нарушитель имеет рабочую профессию и среднее специальное образование. Портрет водителя-нарушителя был составлен по итогам анализа аварий, которые произошли за девять месяцев с начала этого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.