Расписание электричек Рижского направления МЖД и МЦД-2 изменится 16–17 октября

В выходные изменится расписание некоторых электричек и МДЦ-2. Изменения затронут пассажиров Курского и Рижского направлений, а также второго диаметра. Это связано с работами по модернизации железной дороги.

С 23:00 16 октября до 05:00 17 октября будет закрыт первый путь на участке Рижский вокзал – Красный Балтиец. Между станциями Дмитровская и Красный Балтиец будет увеличен интервал движения.

У части пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Некоторые электрички проследуют по другим маршрутам.

Пассажирам рекомендуют заранее узнать об изменениях на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, на станциях или в приложении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.