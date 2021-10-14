Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию Люблинско-Дмитровской линии. Название ее связано с русской литературой. Она находится в Северо-Восточном округе, есть пересадка на монорельс. Принимает пассажиров станция уже 5 лет. Наряду с ее двумя платформами она занимает второе место по глубине заложения в московской подземке.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.