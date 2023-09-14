Одиннадцать детей получили травмы по вине электросамокатчиков в Москве

11 детей получили травмы по вине взрослых, управлявших электросамокатами. Это статистика ГИБДД за сентябрь по Москве. В ведомстве призвали водителей средств индивидуальной мобильности соблюдать правила дорожного движения.

13 сентября стало известно, что в Минтрансе разработали поправки в ПДД специально для любителей поездить на скорости по тротуарам. Там есть и штраф за обгон пешеходов, и обязательная регистрация в федеральном реестре, и необходимость соблюдать строгий регламент в случае аварий.

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