Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 18:15

Транспорт

Одиннадцать детей получили травмы по вине электросамокатчиков в Москве

Одиннадцать детей получили травмы по вине электросамокатчиков в Москве

"Актуальный репортаж": МВД Эстонии призвало к конфискации автомобилей с номера РФ

Новости часа: Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Новости часа: Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости Московского транспорта

Движение в столице затруднено на Садовой-Самотечной улице

Новости часа: более 700 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-4 с момента его запуска

Москвичам рассказали, насколько МСД изменил трафик столицы

Новости часа: Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

11 детей получили травмы по вине взрослых, управлявших электросамокатами. Это статистика ГИБДД за сентябрь по Москве. В ведомстве призвали водителей средств индивидуальной мобильности соблюдать правила дорожного движения.

13 сентября стало известно, что в Минтрансе разработали поправки в ПДД специально для любителей поездить на скорости по тротуарам. Там есть и штраф за обгон пешеходов, и обязательная регистрация в федеральном реестре, и необходимость соблюдать строгий регламент в случае аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика