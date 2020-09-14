Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Движение в столице затруднено на Садовой-Самотечной улице

Новости часа: более 700 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-4 с момента его запуска

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Поезда ЭП2ДМ вышли на маршрут нового МЦД-4. Над их созданием работали 80 отечественных предприятий. В вагонах изменился дизайн, есть USB-розетки и места для перевозки велосипедов.

"В 2023 году по крупнейшему в Европе контракту мы получили свыше 170 отечественных инновационных электробусов, которые пополнили парки в разных частях города. Кроме того, за лето мы ввели более 50 новых остановок и установили около 700 современных остановочных павильонов", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

В приложении "Метро Москвы" появилась обновленная схема метро с новыми станциями, а также МЦД-3 и МЦД-4. Пользователи могут строить удобные маршруты, смотреть расписание поездов диаметров, время в пути. Также им стало проще понять, какие станции входят в зону "Пригород" и рассчитать стоимость поездки.

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