Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Поезда ЭП2ДМ вышли на маршрут нового МЦД-4. Над их созданием работали 80 отечественных предприятий. В вагонах изменился дизайн, есть USB-розетки и места для перевозки велосипедов.

"В 2023 году по крупнейшему в Европе контракту мы получили свыше 170 отечественных инновационных электробусов, которые пополнили парки в разных частях города. Кроме того, за лето мы ввели более 50 новых остановок и установили около 700 современных остановочных павильонов", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

В приложении "Метро Москвы" появилась обновленная схема метро с новыми станциями, а также МЦД-3 и МЦД-4. Пользователи могут строить удобные маршруты, смотреть расписание поездов диаметров, время в пути. Также им стало проще понять, какие станции входят в зону "Пригород" и рассчитать стоимость поездки.