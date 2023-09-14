Новости часа: более 700 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-4 с момента его запуска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 700 тысяч поездов совершили пассажиры с момента запуска МЦД-4. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством с резервом. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Гидрометцентр заявил о высокой пожароопасности в Московском регионе до конца недели. Предупреждение будет действовать до 21:00 17 сентября.