Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 14:30

Общество

Новости часа: более 700 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-4 с момента его запуска

Новости часа: более 700 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-4 с момента его запуска

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 700 тысяч поездов совершили пассажиры с момента запуска МЦД-4. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством с резервом. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Гидрометцентр заявил о высокой пожароопасности в Московском регионе до конца недели. Предупреждение будет действовать до 21:00 17 сентября.

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