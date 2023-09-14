Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 11:45

Транспорт

Востребованность сервиса "По пути" выросла летом на 21%

Востребованность сервиса "По пути" выросла летом на 21%

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Популярность сервиса "По пути" выросла более чем на 20%. Только за летние месяцы им воспользовались 180 тысяч пассажиров. В первую очередь это жители новых микрорайонов, которые возвели в удаленности от станций метро.

Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, такой значительный рост говорит о том, что услуга востребована у москвичей, поэтому в столице продолжать работу над развитием проекта.

Так, за последнее время уже удалось внедрить ряд нововведений. Например, у автобусов расширилась география поездок. Теперь пользователи могут составлять маршруты между всеми остановками внутри зоны работы сервиса.

Кроме того, появилась возможность оплаты проезда соцкартой. Бесплатно – для пенсионеров и со скидкой – для школьников и студентов. Для остальных стоимость составляет 56 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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