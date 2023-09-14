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14 сентября, 07:45

Транспорт

Новая конечная станция для автобусов и электробусов открылась у МЦД Остафьево

Новая конечная станция для автобусов и электробусов открылась у МЦД Остафьево

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В ТиНАО заработала новая конечная станция для автобусов и электробусов. Она расположена у платформы МЦД-2 Остафьево.

Станция будет обслуживать маршруты Троицкого и Новомосковского округов и сможет принимать более 70 автобусов и электробусов большого класса в сутки. Станцию оформили в едином стиле московского транспорта и оснастили современным оборудованием. Например, установлены 12 ультрабыстрых зарядных станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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