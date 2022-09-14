Станция "Профсоюзная" Калужско-Рижской линии заработала в обычном режиме

Станция "Профсоюзная" Калужско-Рижской линии метро заработала в обычном режиме. Ее южный вестибюль закрывали после сообщения об опасном предмете.

Его уже проверили спасатели и кинологи. Предположительно, это учебная граната, передает ТАСС.

