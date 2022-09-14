Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

На Солнцевской линии метро закончили прокладывать тоннели на участке от станции "Пыхтино" до "Внуково". Строительство нового участка Калининско-Солнцевской линии стартовало три года назад. После открытия станцией "Внуково" будут пользоваться минимум 34 тысячи человек в сутки. До запуска движения осталось меньше года и аэропорт на западе Москвы станет первым в России с собственным спуском в метро.
Москвичи скупают обогреватели и запасаются теплыми вещами. Тем временем из-за резкого похолодания в городе раньше обычного начался отопительный сезон. К теплу уже подключают социальные объекты. Юрист в области ЖКХ Алла Георгиева пояснила, что в законе прописано два критерия основополагающих для подачи тепла в жилые помещения. Во-первых, температура воздуха на улице должна быть ниже 8 градусов. Во-вторых, такая температура должна продержаться в течение 5 дней подряд.
В Ереване ожидают приезд миссии ОДКБ 15 сентября. Об этом заявил глава МИД Армении. Представители ОДКБ должны оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе. Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан интенсивно обстреливает участок границы Сотк-Горис. Ранее заявляли об обстрелах двух населенных пунктов. Однако в Баку эти сообщения опровергли и заявили, что Ереван распространяет дезинформацию. Также в военном ведомстве Азербайджана заявляют, что армянские военные сами бьют по приграничным селам из гаубиц. Обе стороны также сообщали о потерях среди своих военных.
Российские войска наносят массированные удары по подразделениям и резервам ВСУ. Уничтожены четыре склада вооружения и боеприпасов в Донецкой народной республике, в районах Харькова и Изюма. У Красного Лимана разгромлена боевая машина "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны
В Солнцеве открыли новую дорогу. Ее длина чуть более километра. Это важная связка между Боровским и Киевским шоссе и прилегающими улицами. Благодаря ей теперь путь у 400 тысяч жителей Солнцева, Ново-Переделкина и трех поселений в ТиНАО станет намного легче.
Туристы в Малайзии смогут расплачиваться картой "Мир". Там планируют внедрить российскую платежную систему. Переговоры уже ведутся. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на заместителя гендиректора национального офиса по туризму Малайзии. Он отметил, что в стране оценили успешный опыт Вьетнама в этом вопросе.
Альянсу туристических агентств России подтвердили, что турецким отелям было рекомендовано не принимать карты российской платежной системы "Мир". Об этом заявил вице-президент организации Алексан Мкртчян. По его словам, призыв не носит обязательный характер. Каждый отель в праве принять решение по этому вопросу самостоятельно.
Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.
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