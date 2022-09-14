Заторы до 8 баллов ожидаются в столице вечером 14 сентября. Ситуацию осложнит дождь.

В ЦОДД водителей призвали быть осторожнее, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты, либо пересесть на общественный транспорт. О ситуации на дорогах – в эфире телеканала Москва 24.