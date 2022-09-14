Новости часа: московских водителей попросили быть внимательнее на дорогах из-за дождя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московских водителей попросили быть внимательнее на дорогах из-за дождя. Вечерний трафик может составить 8 баллов, сообщили в Дептрансе.

Новый участок Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково построен на 56%. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Крупные турецкие отели отказываются принимать карты "Мир" по рекомендации ЦБ страны. Об этом заявили в СМИ.