Дептранс призвал водителей быть осторожнее на дорогах из-за дождя

Из-за дождя в Дептрансе призвали водителей быть осторожнее на дорогах, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты. По прогнозам ЦОДД, вечером 14 сентября на дорогах будет 7–8 баллов.

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