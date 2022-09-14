Новости часа: Дептранс призвал водителей в Москве быть внимательными из-за дождя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс призвал водителей в Москве быть внимательными на дорогах из-за дождя.

Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили на северо-западе Москвы. О завершении строительства сообщил комплекс городского хозяйства.

Природный пожар в астраханском заповеднике потушили на площади 294 гектара. Об этом заявили в МЧС.