Свыше 6 млн пересадок на наземном транспорте совершили пассажиры за 2022 год по "Тройке"

Свыше шести миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте совершили пассажиры за 2022 год по "Тройке". Об этом сообщили в Дептрансе.

Программу запустили прошлой осенью. Она позволяет бесплатно пересаживаться в течение 90 минут после оплаты первой поездки. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.