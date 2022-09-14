Новости часа: выдачу прав в подразделениях ГИБДД Москвы приостановили из-за сбоя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выдачу прав и регистрацию ТС в подразделениях ГИБДД Москвы приостановили из-за технического сбоя, прокомментировали в ведомстве.

Более тысячи турникетов поменяют на пяти линиях метро в сентябре. Об этом рассказал Дептранс.

Еще 14 регионов РФ присоединились к сервису электронной карты болельщика. Об этом сообщили в Минцифры.