Ограничение полетов на юг и в центральную часть России продлили до 22 сентября

Ограничение полетов на юг и в центральную часть России опять продлили. На этот раз до 22 сентября. Об этом сообщили в Росавиации.

Речь об 11 аэропортах. По-прежнему полететь нельзя в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Все остальные аэропорты продолжат работать в прежнем режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.