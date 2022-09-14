Новости часа: ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 22 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Режим ограничения полетов в 11 южных и центральных аэропортов РФ продлили до 22 сентября. Об этом заявила Росавиация.

В Москве завершили капитальный ремонт Чурской эстакады. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

10 крупнейших ТПУ столицы станут частью D3 и D4 в ближайшие год–полтора. Об этом сообщил Дептранс.