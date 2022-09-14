Новая дорога свяжет город Одинцово, Можайское и Минское шоссе

Новая трасса свяжет Минское и Рублево-Успенское шоссе. Как заявили в Росавтодоре, эта дорога на западе Москвы должна разгрузить МКАД и сэкономить время в пути для водителей и пассажиров общественного транспорта.

Строительные работы пройдут в несколько этапов. Сначала возведут участок до Северного обхода Одинцова, затем 3,5 километра до Красногорского шоссе. И наконец, сделают выход на Рублевку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.