В Москве запустили электрический речной трамвайчик

В Москве завелась "Синичка" – так назвали первый в городе электрический речной трамвайчик. Название выбирали на сайте "Активный гражданин".

Речной транспорт в Москве в последние годы становится все популярней. Речные трамвайчики постепенно превращаются из прогулочных кораблей в полноценный вид городского транспорта. Уже в следующем году появится несколько новых маршрутов и москвичи смогут с комфортом срезать путь по воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.