14 августа, 22:30

Транспорт

Таксисты назвали нехватку инфраструктуры помехой для видеоконтроля осмотров в России

В России предлагают фиксировать на видео подготовку таксистов к рабочему дню. Часть водителей сомневается в реализации инициативы из-за недостатка инфраструктуры, особенно в регионах, где мало медучреждений для обслуживания таксистов.

Другой вариант законопроекта предполагает, что водитель сам будет фиксировать прохождение осмотров, однако это потребует дополнительных затрат на оборудование. Автоэксперты предупреждают, что новые требования могут привести к росту тарифов, но считают это ценой за безопасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

