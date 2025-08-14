Ленинградский вокзал после реконструкции получит подогреваемые навесы и цифровую навигацию

После реконструкции Ленинградского вокзала в Москве установят подогреваемые навесы и современную систему цифровой навигации, сохранив при этом исторический облик здания. Для пассажиров откроют два ранее закрытых выхода к станции метро "Комсомольская" Солнцевской линии, а также новые зоны коворкинга и тихого отдыха.

Особое внимание уделяют декоративному оформлению. В главном зале установят два панно длиной 84 метра каждое, выполненные из 20 тонн смальты и изображающие панорамы Москвы и Санкт-Петербурга. Мозаика станет новой достопримечательностью вокзала. Все работы планируют завершить до конца года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.