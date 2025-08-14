В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 августа

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля и Тульской эстакады. Об этом сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерние часы плотный поток прогнозируют по направлению в область. Осложнить движение могут строительные работы в районе 31-го километра МКАД, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.