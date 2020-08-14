Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Вместе с открытием третьего регулярного речного маршрута Новоспасский – ЗИЛ на линии вышли еще шесть новых электросудов. Этот вид транспорта полностью собирают в России. Теперь флот регулярного речного электротранспорта состоит из 27 судов отечественного производства.

"В системе оплаты по биометрии зарегистрировались около 500 тысяч пользователей. В соответствии с Транспортной стратегией до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, мы развиваем оплату по биометрии в городском транспорте. С помощью самого инновационного платежного инструмента каждый рабочий день совершают свыше 170 тысяч поездок в городском транспорте, и эта цифра постоянно растет. За почти четыре года работы платежный инструмент зарекомендовал себя как безопасный и надежный сервис, которому нет равных по удобству", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Ленинградском вокзале появится современный навес высотой 15 метров, который будет защищать пассажиров от дождя и снега. Во время ремонта на вокзале обновят терминал, распределительную площадку и платформы дальнего следования.