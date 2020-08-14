Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Мой район. Новости": в трамвайное депо поставили первый трамвай "Львенок-Москва"

Новости градостроительного комплекса Москвы

Москвичей призвали не передавать аккаунты кикшеринга своим детям

В московском метро запустили тематический поезд в честь 90-летия Олега Табакова

Сергей Собянин рассказал о новом трамвае "Львенок-Москва"

Новости регионов: суд взыскал 49,5 млрд руб с владельца и фрахтователя "Волгонефти-212"

"Мой район. Новости": в Москве началась реконструкция Новоарбатского моста

ЦОДД рассказал о дорожной обстановке в Москве 13 августа

В ГД предложили разрешить получать водительские права в 16 лет

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Вместе с открытием третьего регулярного речного маршрута Новоспасский – ЗИЛ на линии вышли еще шесть новых электросудов. Этот вид транспорта полностью собирают в России. Теперь флот регулярного речного электротранспорта состоит из 27 судов отечественного производства.

"В системе оплаты по биометрии зарегистрировались около 500 тысяч пользователей. В соответствии с Транспортной стратегией до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, мы развиваем оплату по биометрии в городском транспорте. С помощью самого инновационного платежного инструмента каждый рабочий день совершают свыше 170 тысяч поездок в городском транспорте, и эта цифра постоянно растет. За почти четыре года работы платежный инструмент зарекомендовал себя как безопасный и надежный сервис, которому нет равных по удобству", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Ленинградском вокзале появится современный навес высотой 15 метров, который будет защищать пассажиров от дождя и снега. Во время ремонта на вокзале обновят терминал, распределительную площадку и платформы дальнего следования.

Читайте также
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика