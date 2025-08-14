Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Коммунарке открылось депо "Столбово" общей площадью почти 16 гектаров. Оно будет обслуживать поезда Троицкой и Сокольнической линий метро.

"Во втором квартале 2025 года с инвесторами было заключено 13 договоров аренды участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. Им выделено более 30 гектаров земли. В результате в столице появятся объекты социального назначения, общественно-деловые и промышленные комплексы общей площадью около 500 тысяч квадратных метров", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На 40% готовы коридоры между платформой станции метро "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) и вторым вестибюлем.