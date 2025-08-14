Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

14 августа

Транспорт

Москвичей призвали не передавать аккаунты кикшеринга своим детям

В московском метро запустили тематический поезд в честь 90-летия Олега Табакова

Сергей Собянин рассказал о новом трамвае "Львенок-Москва"

Новости регионов: суд взыскал 49,5 млрд руб с владельца и фрахтователя "Волгонефти-212"

"Мой район. Новости": в Москве началась реконструкция Новоарбатского моста

ЦОДД рассказал о дорожной обстановке в Москве 13 августа

В ГД предложили разрешить получать водительские права в 16 лет

В РФ предложили сократить рейсы зарубежных авиаперевозчиков

Дептранс Москвы призвал родителей не передавать аккаунты кикшеринга своим детям

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Коммунарке открылось депо "Столбово" общей площадью почти 16 гектаров. Оно будет обслуживать поезда Троицкой и Сокольнической линий метро.

"Во втором квартале 2025 года с инвесторами было заключено 13 договоров аренды участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. Им выделено более 30 гектаров земли. В результате в столице появятся объекты социального назначения, общественно-деловые и промышленные комплексы общей площадью около 500 тысяч квадратных метров", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На 40% готовы коридоры между платформой станции метро "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) и вторым вестибюлем.

