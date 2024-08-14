Новости регионов: новый терминал построят в аэропорту Новокузнецка к горнолыжному сезону

Обновленный аэропорт Новокузнецка откроют к горнолыжному сезону в Шерегеше. Речь идет о строительстве нового терминала. Осмотреть ход работ приехали министр энергетики Сергей Цивилев и заместитель министра транспорта Алексей Шило. На объекте трудятся 400 специалистов. В данный момент в аэропорту проверяют работу телетрапов, а сотрудников обучают работать на современном оборудовании.

Тем временем пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов в Самарской области. Три из них опрокинулись на бок. В результате ЧП никто не пострадал, задержек в движении поездов нет. Удалось избежать и повреждения контактных линий электропередач. В Следственном комитете уже начали расследование. Среди приоритетных версий – плохое состояние железнодорожного полотна и техническая неисправность состава. Не исключают и человеческий фактор.

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