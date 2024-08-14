Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 23:55

Транспорт

Новости регионов: новый терминал построят в аэропорту Новокузнецка к горнолыжному сезону

Новости регионов: новый терминал построят в аэропорту Новокузнецка к горнолыжному сезону

Новости часа: открылась масштабная выставка "Москва промышленная. Город будущего"

Новости часа: Москва отправила в Курскую область более 300 тонн продуктов

Подземный вестибюль построят на станции МЦД-2 Царицыно

"Безопасный город": мужчины унесли дорожный знак с Тихвинской улицы

"Безопасный город": ЦОДД назвал самые распространенные нарушения ПДД в столице

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Мой район. Новости": новый съезд на Ленинградском шоссе ускорил движение автомобилей

Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" проходит в столице

Новости часа: Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Обновленный аэропорт Новокузнецка откроют к горнолыжному сезону в Шерегеше. Речь идет о строительстве нового терминала. Осмотреть ход работ приехали министр энергетики Сергей Цивилев и заместитель министра транспорта Алексей Шило. На объекте трудятся 400 специалистов. В данный момент в аэропорту проверяют работу телетрапов, а сотрудников обучают работать на современном оборудовании.

Тем временем пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов в Самарской области. Три из них опрокинулись на бок. В результате ЧП никто не пострадал, задержек в движении поездов нет. Удалось избежать и повреждения контактных линий электропередач. В Следственном комитете уже начали расследование. Среди приоритетных версий – плохое состояние железнодорожного полотна и техническая неисправность состава. Не исключают и человеческий фактор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионыпроисшествиявидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика