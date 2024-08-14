Жителям Москвы рассказали о ситуации на дорогах 14 августа

В Москве в среду, 14 августа, дороги будут загружены на 5–6 баллов, трудности в движении возникнут на Лужнецкой эстакаде, ТТК, МКАД.

Строительные работы ведутся на участке 29–32-го и на 52-м километре МКАД. На Лужнецкой эстакаде и ТТК также идут ремонтные работы.

По данным Дептранса, свободное движение на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте.

Также департамент напомнил, что движение поездов будет закрыто на участке Сокольнической линии метро с 24 по 28 августа включительно для подготовки к открытию новой станции "Потапово". Движение будет ограничено на участке "Саларьево" – "Новомосковская". Работы будут проходить в том числе в выходные, когда пассажиров меньше, добавили в ведомстве.

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