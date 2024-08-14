Расписание движения поездов на D2 изменится 17–18 и 24–25 августа

В выходные, 17–18 августа, изменится расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре. Часть составов отменят, а интервалы движения частично увеличат до 24 минут. Некоторые электрички со стороны Нахабина проследуют только от или до Курского вокзала.

Такие же ограничения будут действовать и 24–25 августа. Это связано с проведением работ на одном из участков путей станции Царицыно.

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