Москвичам рассказали о ситуации с застрявшими туристами в аэропорту Антальи

Red Wings перевезет пассажиров двух задержанных рейсов бортами авиакомпанией "Икар". Также перевозчик сообщил, что задержка рейсов произошла из-за внештатной ситуации.

По техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing 777. Для исправления ситуации из Москвы в Анталию доставили запасные компоненты, однако неисправности устранены не были. Таким образом, задержка составила более двух суток.

Туристы из Екатеринбурга не смогли вылететь из Антальи вечером 12 августа. Россияне были размещены в гостиницах. Ситуация находится на контроле у Росавиации.

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