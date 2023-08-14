За застрявшими в аэропорту Антальи российскими туристами отправят другой борт

Пассажиры авиакомпании Red Wings застряли в аэропорту Антальи. Пассажиры ждут свой рейс с вечера 12 августа.

Теперь их перевозкой займется другая авиакомпания. Как ожидается, около 16:00 по московскому времени за пассажирами отправят борт из Екатеринбурга, а вылет из Турции должен состояться после 23:00. Таким образом, задержка составит более двух суток. Ситуация находится на контроле у Росавиации.

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