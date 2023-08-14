12:15Транспорт
Строительство всех пересадочных комплексов на БКЛ завершат до конца 2023 года
Завершить строительство всех пересадочных комплексов на БКЛ планируют до конца 2023 года. Например, скоро удобные переходы между радиальными линиями и БКЛ появятся на станциях "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики".
На данный момент, чтобы попасть с одной линии на другую, пассажиры тратят около 10 минут. Как изменится время в пути после запуска всех подземных коридоров?
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